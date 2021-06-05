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05 июня,
2021
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Две полосы на улице Нахимова закроют для движения

ТВ2
ТВ2
1 час назад

С 21 часа 7 июня до 6 часов 8 июня для движения транспорта будут закрыты две крайние полосы по ул. Нахимова между домами №№ 8 и 8/1 в направлении Лагерного сада.


В этом время бригады «Томскводоканала» будут устанавливать раструбный доуплотнитель в рамках ремонта верхних строений колодцев системы водоснабжения и водоотведения под укладку асфальта.


В это же время бригады подрядчика городского департамента дорожной деятельности и благоустройства продолжают в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ремонт проезжей части на участке ул. Нахимова от пр. Ленина до Транспортного кольца.


​Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

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