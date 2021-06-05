Две полосы на улице Нахимова закроют для движения

С 21 часа 7 июня до 6 часов 8 июня для движения транспорта будут закрыты две крайние полосы по ул. Нахимова между домами №№ 8 и 8/1 в направлении Лагерного сада.



В этом время бригады «Томскводоканала» будут устанавливать раструбный доуплотнитель в рамках ремонта верхних строений колодцев системы водоснабжения и водоотведения под укладку асфальта.



В это же время бригады подрядчика городского департамента дорожной деятельности и благоустройства продолжают в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ремонт проезжей части на участке ул. Нахимова от пр. Ленина до Транспортного кольца.



​Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.