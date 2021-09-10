Две поликлиники и еще две школы могут появиться в Южных Воротах

ТДСК работает над проектом Южные Ворота-II. В частности, в новом районе запланировано строительство поликлиники, станции скорой помощи, двух общеобразовательных школ на 2200 ученических мест, семи детских садов почти на 1000 мест. Также учитывается развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, включая магистральную дорогу малого транспортного кольца.

В ТДСК подчеркивают, что они стремятся следовать принципу комплексной застройки, несмотря на то, что государственное финансирование социальных объектов еще недавно не успевало за строителями.

«Так, проект Солнечной Долины – первого томского жилого района, рассчитанного на 1 миллион квадратных метров — одновременно с жильем предусматривал возведение школ, детских садов, дорог, спортивных объектов. Соглашение о государственно-частном партнерстве, подписанное в 2008 году между застройщиком и администрациями Томска и Томской области, четко распределяло роли и обязанности: от ТДСК — жилье, от власти — все остальное», — говорят в компании.

Подобный подход применялся и при строительстве Зеленых горок. Сады и первую после 25-летнего перерыва школу компания строила за собственные деньги, позднее объекты соцсферы выкупила область. Однако добиться от власти поддержки в строительстве поликлиники у частных инвесторов не получилось. Сейчас планируется, что проектно-сметная документация для строительства взрослого и детского отделения поликлиники в Зеленых горках будет изготовлена в 2023 году. Строительство запланировано на 2024-2025 годы.

Власти области ожидают, что в ноябре будет выполнен проект многопрофильной поликлиники в Южных Воротах на 400 посещений в смену, который до конца года должен пройти государственную экспертизу. Этой работой по итогам конкурса сейчас занимается компания из Ростова-на-Дону. На строительство, которое должно начаться в 2022 году, потребуется 630 млн рублей. Кроме того, в Южных Воротах-1 в ближайшие два года должно быть построено еще два детских сада – на 220 и 145 мест.

На начало сентября проект строительства микрорайона Южные Ворота-1 реализован на 53%. Построено 36 тыс кв.м нежилых помещений социального назначения, все объекты инженерной инфраструктуры, инженерные сети. С 2015 года освоено 15,5 млрд рублей инвестиций. Из них 2,5 млрд рублей вложено из бюджета в строительство социальных объектов.