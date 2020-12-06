Две неизвестные пещеры в Алтайском крае обнаружили археологи

Специалисты Института археологии и этнографии СО РАН нашли две неизвестные пещеры в Алтайском крае с артефактами неандертальцев. Об этом пишет ТАСС.

По словам сотрудника института, профессора РАН Ксении Колобовой, раскопки новых пещер позволят исследователям определить, на кого охотились и как жили неандертальцы.

У нас был один кусочек из пазла, а благодаря этим новым пещерам у нас появляется шанс определить стратегии их передвижения, зачем они шли, на кого охотились, определить сезонность обитания, — цитирует ТАСС Ксению Колобову.

Две пещеры обнаружили неподалеку от двух других археологических памятников вблизи реки Чагырка. В пещерах археологи нашли орудие среднего палеолита, принадлежащее поздним алтайским неандертальцам, которые там обитали, а также другие артефакты эпохи.

Сообщается, что раскопки новых пещер начнутся уже в 2021 году.





Как выяснили ученые, неандертальцы Чагырки генетически ближе к европейским популяциям, чем к тем неандертальцам, которые жили в расположенной в 100 км Денисовой пещере.





Денисова пещера — природный и археологический памятник. Пещера расположена в Солонешенском районе Алтайского края. Исследования останков из Денисовой пещеры возрастом около 50 тыс. лет обосновали существование ранее неизвестных популяций ископаемого человека, названного homo altaiensis.







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