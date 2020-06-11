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11 июня,
2020
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Новости

ДТП с участием двух маршруток произошло в Томске. Число пострадавших уточняется

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Грузовик врезался в две маршрутки в переулке Первомайском в Томске. Количество пострадавших пассажиров уточняется.

ДТП с участием двух маршруток произошло в Томске. Число пострадавших уточняется
Фото: Регион 70, сообщество ВКонтакте

По данным УМВД, авария произошла 11 июня около 12 часов в переулке Первомайском, 1/1. Столкнулись Nissan Diesel, Chevrolet Niva и два маршрутных ПАЗ 32054 (№ 4 и №19).


По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля Nissan Diesel, 1982 года рождения, доставлен в больницу для осмотра.


В момент ДТП в одном маршрутном автобусе находилось шесть пассажиров, во втором — около15 пассажиров. Информация о количестве пострадавших пассажирах уточняется.


На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются.


Очевидцы данного дорожно-транспортного происшествия могут обратиться по адресу: Томск,  ул. Герцена, 72/1,  кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552, либо в дежурную группу ГИБДД 664-422.

Фото: пресс-служба регионального УМВД
Фото: пресс-служба регионального УМВД
Фото: пресс-служба регионального УМВД
Фото: пресс-служба регионального УМВД
Фото: пресс-служба регионального УМВД
Фото: пресс-служба регионального УМВД
Фото: пресс-служба регионального УМВД
Фото: пресс-служба регионального УМВД
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