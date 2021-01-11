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Две маршрутки столкнулись на улице Елизаровых в Томске
1 час назад
Два маршрутных автобуса столкнулись на улице Елизаровых, сообщает корреспондент ТВ2 с места событий. По его информации, в аварии никто не пострадал.
Очевидцы отмечают, что из-за аварии движение в одну сторону (со стороны улицы Шевченко в сторону Кирова) оказалось практически полностью перекрыто. Возможны, пробки.
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