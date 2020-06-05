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05 июня,
2020
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Две короткие недели. Как отдыхаем в июне 2020 года

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Министерство труда напоминает, как именно россияне будут отдыхать в июне. Нерабочих дней будет больше из-за объявленных Владимиром Путиным дат.

Две короткие недели. Как отдыхаем в июне 2020 года

Традиционно короткая рабочая неделя начнется 8 июня. В предпраздничный день 11 июня рабочий день сократится на один час. Отдыхать россияне будут в День России, 12 июня (это пятница), а также стандартно в субботу и воскресенье — 13 и 14 июня.


Еще один выходной будет в среду, 24 июня. В этот день в Москве и в некоторых других городах должен пройти Парад Победы, который перенесли с 9 мая из-за коронавируса. В соответствии с указом президента России 24 июня  объявляется нерабочим днем с сохранением заработной платы. 


Добавим, что еще один незапланированный выходной ожидается также в среду, 1 июля. В этот день должно пройти голосование по поправкам в Конституцию.


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