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01 апреля,
2021
Новости

Две томские фирмы лишили лицензий на тушение пожаров. Их выдал экс-глава МЧС Бегун

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томский суд признал недействительными лицензии на тушение пожаров, выданные ООО «Барс» и ООО «Охранная фирма «Барс». Лицензии фирмам выдал осужденный экс-глава томского МЧС Михаил Бегун.


Напомним, в 2020 году бывшего главу МЧС по Томской области Михаила Бегуна, ранее признанного виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий, вновь обвинили в превышении. Суд решил, что в июне 2017 года Бегун незаконно выдал лицензии на тушение пожаров двум фирмам, руководил которыми его знакомый. 


После вступления в силу третьего приговора в отношении Бегуна прокуратура обратилась в арбитражный суд Томской области с требованием признать выданные «Барс» и «Охранная фирма «Барс» лицензии незаконными. Суд решил, что у обеих фирм не было пожарной техники, а также помещений и сооружений для ее размещения, и согласился с требованиями прокуратуры.

Решение суда не вступило в законную силу, его можно будет обжаловать в течение месяца. Ранее глава «Барса» Александр Пташник заявлял, что компании соответствуют всем требованиям лицензий и могут заниматься тушением пожаров.  


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