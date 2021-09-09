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Две 13-летние школьницы пропали в Красноярском крае

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В городе Лесосибирск Красноярского края пропали две школьницы, которые уехали к подруге в соседний поселок. Об этом сообщает телеграм-канал Борус со ссылкой на паблик «ЧП Лесосибирск» в Вконтакте. При этом родители об исчезновении детей в полицию не заявляли.

пост в ВК-паблике «ЧП Лесосибирск»

Известно, что 13-летние Лена Белова и Диана Шульц якобы уехали к подруге в Колесниково вечером 7 сентября. Мать одной из девочек рассказала Борусу, что подростки переночевали там, а утром 8 сентября сели в такси и поехали в Новоенисейск. С того момента их местонахождение неизвестно. Зачем девочки поехали в другой поселок — неизвестно.

Местные жители, в свою очередь, рассказывают, что видели подростков 6 сентября в автобусе на пути в Колесниково. А позднее — одну из девочек, сидящей на обочине, недалеко от въезда в поселок.

комментарий в ВК-паблике «ЧП Лесосибирск»

«Накануне в ходе интернет-мониторинга в одной из социальных сетей была выявлена запись о том, что в Лесосибирске пропали две несовершеннолетние девочки. По данному факту заявлений в полицию от родителей не поступало. В настоящее время сотрудниками ОВД инициирована проверка, на поиски школьниц по указанию руководства ОМВД России по г. Лесосибирску поднят личный состав отдела, устанавливаются все обстоятельства пропажи несовершеннолетних», — сообщает ГУ МВД Красноярского края.

Автор:  Mash Siberia

UPD: Mash Siberia сообщает, что местные жители видели Лену и Диану в Колесниково — они сделали фото. Домой девочки, как пишет издание, возвращаться не планируют.
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