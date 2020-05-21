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21 мая,
2020
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Новости

Двадцать новых случаев коронавируса подтвердили за сутки в Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

За сутки анализы на COVID-19 оказались положительными еще у 20 жителей Томской области. В целом в регионе коронавирус был обнаружен у 429 человек. 


Федеральный штаб сообщает о том, что за сутки выздоровели шесть человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе здоровы 109 человек. При этом региональные власти говорят, что за сутки выздоровело семь человек, а общее количество уже здоровых людей составляет 133 человека.


С признаками ОРВИ и пневмонии 11 человек госпитализированы в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 и в инфекционное отделение больницы № 3 Томска. У остальных симптомов заболевания нет, они находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.

Причиной заболевания стали контакты с теми, кому диагноз COVID-19 был поставлен ранее.

Всего в стране выявлено 317 554 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 92 861 человека.


Скончались от коронавируса 3099 человек.

Двадцать новых случаев коронавируса подтвердили за сутки в Томской области

На сегодня лечение в стационарах проходят 142 пациента с коронавирусом. На кислородной поддержке в МСЧ № 2 находятся восемь человек: один на масочной подаче кислорода, семь человек подключены к аппаратам ИВЛ (шесть на инвазивной вентиляции легких, один – на неинвазивной). Еще один пациент подключен к ИВЛ в респираторном госпитале Сибирского государственного медицинского университета.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 243 человека.

В Томской области зарегистрировано 429 случаев заболевания коронавирусом: 292 на лечении, 133 выздоровели, четверо умерли.


По данным властей, Томская область входит в благоприятную зону по заболеваемости и проводимым профилактическим мероприятиям. Однако смягчение режима самоизоляции в регионе будет возможно, когда сократится коэффициент распространения инфекции.


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