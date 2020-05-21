Двадцать новых случаев коронавируса подтвердили за сутки в Томской области

За сутки анализы на COVID-19 оказались положительными еще у 20 жителей Томской области. В целом в регионе коронавирус был обнаружен у 429 человек.





Федеральный штаб сообщает о том, что за сутки выздоровели шесть человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе здоровы 109 человек. При этом региональные власти говорят, что за сутки выздоровело семь человек, а общее количество уже здоровых людей составляет 133 человека.





С признаками ОРВИ и пневмонии 11 человек госпитализированы в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 и в инфекционное отделение больницы № 3 Томска. У остальных симптомов заболевания нет, они находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.



Причиной заболевания стали контакты с теми, кому диагноз COVID-19 был поставлен ранее.