Двадцать новых случаев коронавируса подтвердили за сутки в Томской области

За сутки анализы на COVID-19 оказались положительными еще у 20 жителей Томской области. В целом в регионе коронавирус был обнаружен у 429 человек.
Федеральный штаб сообщает о том, что за сутки выздоровели шесть человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе здоровы 109 человек. При этом региональные власти говорят, что за сутки выздоровело семь человек, а общее количество уже здоровых людей составляет 133 человека.
С признаками ОРВИ и пневмонии 11 человек госпитализированы в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 и в инфекционное отделение больницы № 3 Томска. У остальных симптомов заболевания нет, они находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.
Причиной заболевания стали контакты с теми, кому диагноз COVID-19 был поставлен ранее.
Всего в стране выявлено 317 554 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 92 861 человека.
Скончались от коронавируса 3099 человек.
На сегодня лечение в стационарах проходят 142 пациента с коронавирусом. На кислородной поддержке в МСЧ № 2 находятся восемь человек: один на масочной подаче кислорода, семь человек подключены к аппаратам ИВЛ (шесть на инвазивной вентиляции легких, один – на неинвазивной). Еще один пациент подключен к ИВЛ в респираторном госпитале Сибирского государственного медицинского университета.
В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 243 человека.
В Томской области зарегистрировано 429 случаев заболевания коронавирусом: 292 на лечении, 133 выздоровели, четверо умерли.
По данным властей, Томская область входит в благоприятную зону по заболеваемости и проводимым профилактическим мероприятиям. Однако смягчение режима самоизоляции в регионе будет возможно, когда сократится коэффициент распространения инфекции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Сибири коронавирус выявлен у 9,5 тысячи человек. Карта
Роспотребнадзор уточнил условия по выходу из режима самоизоляции
Власти: Число больных COVID-19 в Томской области растет из-за нарушения режима самоизоляции
ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно.