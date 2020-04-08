Добрые новости
08 апреля,
2020
1
фото
Новости

Два жителя Томской области, у которых диагностировали коронавирус, выздоровели

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Два жителя Томской области, у которых ранее диагностировали коронавирус, полностью здоровы. Власти региона уточнили состояние четвертого больного.

Два жителя Томской области, у которых диагностировали коронавирус, выздоровели
Фото: пресс-служба обладминистрации

Четвертый заболевший изолирован в медицинское учреждение, рассказал замгубернатора Иван Деев. Пациент поступил с заболеванием средней степени тяжести, получал симптоматическое лечение. На данный момент его самочувствие удовлетворительное, выраженных симптомов болезни нет.


«Контактные» с ним также изолированы, у всех взяты анализы.


Стали известны результаты контрольных тестов у ранее заболевших коронавирусной инфекцией, диагноз которых был подтвержден 26 и 29 марта. Результаты контрольных смывов отрицательные. Оба пациента здоровы. Люди, с которыми они общались, также не заразились. 27 марта была выписана первая пациентка, у которой коронавирус был диагнастирован 18 марта.


Таким образом, на 16.00 8 апреля в Томской области зарегистрировано четыре случая COVID-19, трое заболевших выздоровели.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


В Томской области подтвердился четвертый случай заболевания коронавирусом

Коронавирус в Томской области. Данные на 8 апреля

Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.