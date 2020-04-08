Два жителя Томской области, у которых диагностировали коронавирус, выздоровели

Два жителя Томской области, у которых ранее диагностировали коронавирус, полностью здоровы. Власти региона уточнили состояние четвертого больного.

Четвертый заболевший изолирован в медицинское учреждение, рассказал замгубернатора Иван Деев. Пациент поступил с заболеванием средней степени тяжести, получал симптоматическое лечение. На данный момент его самочувствие удовлетворительное, выраженных симптомов болезни нет.





«Контактные» с ним также изолированы, у всех взяты анализы.





Стали известны результаты контрольных тестов у ранее заболевших коронавирусной инфекцией, диагноз которых был подтвержден 26 и 29 марта. Результаты контрольных смывов отрицательные. Оба пациента здоровы. Люди, с которыми они общались, также не заразились. 27 марта была выписана первая пациентка, у которой коронавирус был диагнастирован 18 марта.





Таким образом, на 16.00 8 апреля в Томской области зарегистрировано четыре случая COVID-19, трое заболевших выздоровели.





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