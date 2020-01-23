Два трамвая, прибывших из Москвы, не работают на линии

Восемь трамваев, прибывших из Москвы в 2019 году, работают на линиях в «Трамвайно-троллейбусном управлении». Об этом рассказал заммэра Владимир Брюханцев на заседании комитета Думы Томска по городскому хозяйству.

«В 2019 году мы получили десять трамваев из Москвы. Последние пять пришли 24 декабря. Нужно было зарегистрировать, провести техобследование, отстажировать водителей. Слышали, что один трамвай сошел с линии на Батенькова. Это вина водителя, который проходил стажировку. Два трамвая не вышло. Один из них не исправен в части электроники. На днях детали придут в ТТУ. Второй также ремонтируют», — рассказал Владимир Брюханцев.





По словам заммэра, к февралю в городе будут работать все десять трамваев. Их качество намного лучше техники, которая уже имеется в распоряжении ТТУ — эти трамваи были выпущены в 2007-2008 годах и находятся в хорошем техническом состоянии. Завод-изготовитель гарантирует срок службы каждого вагона 16-18 лет. Сейчас администрация Томска ждет ответа от мэрии Москвы на просьбу предоставить в 2020 году 20 трамваев и троллейбусов.





При этом в «Трамвайно-троллейбусном управлении» сохраняются проблемы с водительским составом. За 2019 год в предприятии обучились семь человек, а еще 15 водителей уволились. Поэтому сейчас 15 троллейбусов простаивают.





По данным мэрии, за прошедший год электротранспорт Томска перевез свыше 13,5 миллиона пассажиров. В 2020 году мэрия рассчитывает загасить старые долги предприятия.





«Одна из проблем в том, что многие ездят по единому социальному проездному билету (ЕСПБ). У нас четкий учет пассажиропотока в электротранспорте. Мы ввели специальные коды на проездные билеты, ЕСПБ. За три месяца анализа ТТУ недополучило 6,5 млн рублей за льготный проезд. Сейчас мы с областью решаем, как компенсировать затраты перевозчикам», — отметил Брюханцев.