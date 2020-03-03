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03 марта,
2020
Новости

Два томских подростка получили суммарно 7,5 лет за экстремизм

ТВ2
ТВ2
36 минут назад

В Томске вынесли приговор подросткам, которые, по версии следствия, были участниками экстремистского сообщества, снимали на видео избиения людей неславянской внешности и выкладывали в Сеть. Уголовные дела возбуждались на основании материалов региональных УФСБ и УМВД.


По версии следствия и суда, с сентября 2016 года по август 2017 года двое томичей – «приверженцев праворадикальной идеологии» создали в Томске сообщество «Vesna Crew» («Весна Крю»). В него вошли четыре подростка 16-17 лет.


«В своей деятельности члены указанного сообщества придерживались идеологии, сутью которой было размещение в сети Интернет видеороликов экстремистской направленности собственного производства, содержащих факты совершения членами сообщества актов вандализма в отношении имущества лиц неславянской внешности, а также насильственных действий в отношении указанных лиц и представителей определенных социальных групп, в том числе с применением в качестве оружия подручных средств», — говорится в сообщении СК.


По данным СК, во время следствия опросили более 50 свидетелей и объединили в одно производство 15 уголовных дел общим объемом в 40 томов. Материалы передали в суд, который признал четырех подростков виновными в совершении преступлений по статьям «организация экстремистского сообщества», «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства», «участие в экстремистском сообществе».


Суд приговорил двоих — организатора сообщества «Vesna Crew» и одного из участников — к 4 и 3,5 годам колонии общего режима, еще двоих подростков приговорили к условному наказанию. В СК не уточняют, на какой срок.

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