Два соседних дома сгорели ночью на Степановке

Два жилых дома сгорели ночью на улице Копылова, сообщает пресс-служба МЧС. При пожаре также пострадали два авто и надворные постройки.





Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу в 02:19. Горел одноэтажный деревянный дом. По соседству стоял шлакозаливной дом с крытым двором, под крышей которого находились два автомобиля.





У деревянного дома сгорела крыша, оплавился сайдинг и обгорели вещи. В крытом дворе сгорел хозинвентарь, сгорела и обрушилась крыша двора. У соседнего дома сгорела деревянная обрешетка крыши, частично обгорели стены внутри и снаружи, на кухне сгорели бытовая техника и вещи. Также сгорела крыша крытого двора, обгорели два легковых авто, бензотехника и хозинвентарь. Из горящих помещений пожарные эвакуировали газовый баллон.