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03 декабря,
2020
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Два соседних дома сгорели ночью на Степановке

ТВ2
ТВ2
46 минут назад

Два жилых дома сгорели ночью на улице Копылова, сообщает пресс-служба МЧС. При пожаре также пострадали два авто и надворные постройки. 


Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу в 02:19. Горел одноэтажный деревянный дом. По соседству стоял шлакозаливной дом с крытым двором, под крышей которого находились два автомобиля.


У деревянного дома сгорела крыша, оплавился сайдинг и обгорели вещи. В крытом дворе сгорел хозинвентарь, сгорела и обрушилась крыша двора. У соседнего дома сгорела деревянная обрешетка крыши, частично обгорели стены внутри и снаружи, на кухне сгорели бытовая техника и вещи. Также сгорела крыша крытого двора, обгорели два легковых авто, бензотехника и хозинвентарь. Из горящих помещений пожарные эвакуировали газовый баллон. 

Видео: Регион-70

Площадь пожара составила 305 квадратных метров, 19 пожарных и 5 единиц техники потушили его в течение часа. Причина возгорания устанавливается. 

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