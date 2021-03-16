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16 марта,
2021
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Два соседних дома пострадали от огня в Асине

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Два соседних двухэтажных деревянных дома загорелись в понедельник в городе Асино. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС.


Два соседних дома пострадали от огня в Асине

Сообщение о возгорании на улице Матросова поступило в пожарную часть в 13:01, первое подразделение сотрудников прибыло на место через семь минут. 


В доме по адресу Матросова, 13 обгорела обрешетка крыши, веранда и стена дома со стороны веранды. Также сгорел гараж и стоявшая внутри "Нива". В двухквартринике по Матросова, 12 обгорела крыша дома, в одной из квартир обгорели вещи, закоптились стены и потолок. Сгорела стоявшая возле дома деревянная веранда и крытый двор.


Огонь удалось потушить в 14:40 силами 15 человек и пяти единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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