Два соседних дома пострадали от огня в Асине

Два соседних двухэтажных деревянных дома загорелись в понедельник в городе Асино. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании на улице Матросова поступило в пожарную часть в 13:01, первое подразделение сотрудников прибыло на место через семь минут.





В доме по адресу Матросова, 13 обгорела обрешетка крыши, веранда и стена дома со стороны веранды. Также сгорел гараж и стоявшая внутри "Нива". В двухквартринике по Матросова, 12 обгорела крыша дома, в одной из квартир обгорели вещи, закоптились стены и потолок. Сгорела стоявшая возле дома деревянная веранда и крытый двор.





Огонь удалось потушить в 14:40 силами 15 человек и пяти единиц техники. Причина пожара устанавливается.



ПОДДЕРЖИ ТВ2!