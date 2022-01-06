Два случая заражения штаммом омикрон выявлены в Иркутской области

Два очага заражения коронавирусной инфекцией штамма «Омикрон» выявили в Иркутске. Об этом написал в своем инстаграм-канале глава региона Игорь Кобзев:
«Оба (очага) — семейные. Информации о заграничных поездках заболевших — нет. Врачи отмечают, что новый штамм отличается высокой контагиозностью. То есть, достаточно совсем небольшой дозы вируса, чтобы человек заразился. Поэтому скорость распространения ковида может увеличиться. А значит - стоит ожидать большего количества зараженных, чем в предыдущие волны».
В своем посте иркутский губернатор процитировал министра здравоохранения Мурашко, который спрогнозировал, что стоит ожидать рост заболеваемости ковидом к концу января. При этом Игорь Кобзев отметил, что омикрон характеризуется более легким течением болезни по сравнению с другими штаммами.