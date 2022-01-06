Два случая заражения штаммом омикрон выявлены в Иркутской области

«Оба (очага) — семейные. Информации о заграничных поездках заболевших — нет. Врачи отмечают, что новый штамм отличается высокой контагиозностью. То есть, достаточно совсем небольшой дозы вируса, чтобы человек заразился. Поэтому скорость распространения ковида может увеличиться. А значит - стоит ожидать большего количества зараженных, чем в предыдущие волны».