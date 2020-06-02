Два сибирских региона вошли в ТОП-3 антирейтинга Greenpeace по площади весенних пожаров

Новосибирская и Омская области вошли в ТОП-3 антирейтинга Greenpeace по площади весенних пожаров, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экологов . Первую строчку антирейтинга заняла Еврейская автономная область, Томская область — 53-ю.

Новосибирская область заняла второе место антирейтинга с показателем 1,8 млн га леса. По данным Greenpeace, это 10, 20% от площади региона. В Омской области выгорело 1,4 млн га, что составляет 10,14% от площади региона.





В первую десятку антирейтинга также вошли Еврейская автономная область, Калининградская область, Забайкальский край, а также Смоленская, Тульская область, Брянская, Калужская и Курская области.





Томская область в антирейтинге заняла 53-ю строчку. По данным Greenpeace, в регионе сгорело 113 779 га леса, что составляет 0,36% от его площади. По данным на 12 мая, с начала 2020 года в Томской области потушили 76 лесных пожаров, 72 из них потушили в первые сутки с момента обнаружения.





Greenpeace утверждает, что с начала 2020 года в регионе 13,5 млн га природных территорий. Для подсчетов экологи использовали данные со спутников Sentiel-2 Европейского космического агентства. По мнению Greenpeace, эти спутники дают более точные данные, чем системы дистанционного мониторинга лесных пожаров Рослесхоза. В Рослесхозе утверждают, что с января до середины мая в России сгорело 4,98 млн га леса.



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