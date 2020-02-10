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10 февраля,
2020
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Два рыбоперерабатывающих завода откроются в Томской области

ТВ2
ТВ2
21 час назад

Два новых рыбоперерабатывающих завода откроются в Томской области, сообщает обладминистрация. Сейчас ведутся пусконаладочные работы, а открытие состоится в середине марта. 

Два рыбоперерабатывающих завода откроются в Томской области

Начнут работать заводы «Александровские консервы» и «Рыбная тема». 
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Сообщается, что александровский завод будет перерабатывать более 800 тонн речной рыбы в год и выпускать 16 видов рыбных консервов. 95 % составит местное сырье.


Власти обещали запустить новый рыбоконсервный завод «Александровские консервы», который строит ООО «Ковчег», еще в декабре прошлого года. Общая стоимость проекта составляла 88 миллионов рублей. Инвестор получил субсидию из областного бюджета в 35 млн рублей, 2 млн рублей добавил район. Двумя годами ранее «Ковчег» за собственные деньги построил производственное здание площадью 1000 квадратных метров для размещения консервной линии мощностью 6 тысяч банок в сутки, реконструировал здание холодильника площадью 480 квадратных метров, рассчитанного на хранение свежемороженой рыбы объемом до 1000 тонн.


Завод «Рыбная тема» в Предтеченске планирует производить более 100 видов рыбной продукции объемом три тысячи тонн в год.


По информации пресс-службы администрации, заводы построены под ключ с поддержкой областного бюджета.


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