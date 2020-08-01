Два региона Сибири лидируют по индексу прироста больных коронавирусом

Так, по данным центра, на 31 июля на первом месте по индексу прироста заболевших в России находится Сахалинская область— 20%. На 2-м месте — Кемеровская область (17%), 3-е место у Омской области (13%).

“Кроме того, Кемеровская область лидирует и в общесибирском рейтинге, с наихудшим (самым высоким) показателем прироста заболевших. На 2-м месте по округу — Омская область, 3-е заняла Республика Алтай (12%)”, - говорится в сообщении.



При этом, самая положительная статистика по этим показателям в Чукотском АО, гдес 25 по 31 июля официально зафиксирован прирост всего в 1%. Еще в 42 регионах России (почти половина субъектов РФ) процент прироста заболевших не больше 5%. В Сибири к этим регионам относятся Хакасия и Тывы.





Что касается Томской области, то регион ходит в группу субъектов, где показатель колеблется от 6 до 10%. Здесь также Новосибирская и Иркутская области, а также Красноярский и Алтайский край.



9 регионов РФ демонстрируют индекс прироста от 11 до 15%. Из числа субъектов СФО в эту группу входят Омская область и Республика Алтай. Замыкает рейтинг по-прежнему Центральный федеральный округ—2%. Общероссийский показатель за неделю не изменился. Он равняется 5%.









Отметим, Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) приводит сравнительные данные по приросту выявленных случаев COVID-19 в регионах России и федеральных округах за неделю. В статистике указывает, на сколько % увеличилось количество официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.

