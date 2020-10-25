Два разлива нефтяных продуктов произошли в Томской области за неделю. Главное

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За неделю в Томской области произошли два разлива нефти и нефтесодержащих продуктов. Портал «Важные истории» проанализировал данные и пришел к выводу, что нефтяные аварии происходят в России каждые полчаса. Это связано с большим процентом использования устаревшего оборудования, а также плохо работающим законодательством.

По данным Министерства энергетики, в 2019 году на предприятиях топливно-энергетического комплекса произошло более 17 тысяч аварий с разливами нефти. Из них 10,5 тысячи случаев на нефтепроводах. По сведениям МЧС и Минприроды, в России загрязнено нефтепродуктами как минимум 55 тысяч гектаров. Нефтяное пятно такого размера могло бы покрыть пол-Москвы (в пределах МКАД, то есть без учета присоединенных к ней территорий).

По данным Минэнерго, 90 % аварий, связанных с разливами нефти от порывов нефтепроводов, происходит из-за коррозии труб. Компании до сих пор эксплуатируют многие промысловые нефтепроводы, которые достались им с советских времен. Как отмечает Генеральная прокуратура, их износ достигает 70 %.

«У нас существует негласная договоренность, что нефтяные компании не вкладывают деньги в профилактику аварий, инфраструктуру, в ликвидацию последствий — и таким образом снижают себестоимость нефти. И она становится более конкурентоспособной на международном рынке. Это выгодно государству», — комментирует «Важным историям» председатель «Комитета спасения Печоры» Иван Иванов.

По закону «Об охране окружающей среды», если предприятие ликвидирует загрязнение, размер компенсации снижается на сумму, которую компания потратила на устранение последствий. Предполагается, что такая система должна мотивировать компании активно заниматься устранением последствий аварии.

Директор по программам российского отделения Greenpeace Иван Блоков отмечает, что затраты на ликвидацию последствий аварии никак не соотносятся с реальными успехами. Поэтому сумма компенсации не должна зависеть от затрат на ликвидацию. Если предприятие не может привести природу к тому состоянию, в котором она была до аварии, оно должно платить компенсацию. И ее размер должен зависеть от масштаба «остаточного загрязнения». Так это работает в других странах.

18 октября в Томской области на Оби возле села Каргасок в результате столкновения двух барж произошел разлив нефтепродуктов. По информации МЧС, разлив составил участок длиной в 150 метров.

Про этот Затон в селе Каргасок и про то, что в нем ведется незаконная перекачка газоконденсата и нефти, местные жители и региональное отделение ОНФ сообщали раннее в Каргасокскую прокуратуру, местные органы власти, другие природоохранные и контрольно-надзорные структуры, — комментирует общественный экологический инспектор Анатолий Гаврилов. — Жители, общественники и экологи выражали обоснованные опасения, что может произойти разлив нефти. Мы просили, чтобы власти и прокуратура прекратили этот беспредел с перекачкой нефти и газа, которая ведется на севере Томской области с нарушением всех возможных и невозможных требований пожарной, промышленной и экологической безопасности. Однако от всех инстанций мы получали одни отписки, а никаких реальных ответов и мер не принималось. И вот результат! Это серьезный ущерб экологии, загрязнены водоем и берега реки Обь. В последние годы из-за грубых нарушений, связанных с перекачкой нефти и газа, в Затоне около села Каргасок перестала ловиться даже рыба. Экология значительно ухудшилась! Трудно себе представить, какие тяжелые последствия будут после этого чрезвычайного происшествия.

За несколько дней специалисты Томского территориального подразделения «ЭКОСПАС» (организация, специализирующаяся на локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов) собрали почти 200 кубов нефтепродуктов. Ситуация находится на контроле у МЧС.