Два пенсионера погибли при пожаре в жилом доме в Северске

Трехкомнатная квартира загорелась в многоэтажке в Северске. В результате пожара погибли двое пенсионеров — мужчина и женщина. Следственный комитет проводит проверку.

Сообщение о возгорании поступило 14 октября 2020 года в 15 часов 24 минуты. Спустя три минуты пожарные прибыли на место вызова, они увидели, что из окна на пятом этаже идет густой черный дым.





«В квартире присутствовало плотное задымление, звеном газодымозащитной службы был обнаружен мужчина, которого вынесли на свежий воздух, и до приезда скорой помощи пострадавшему проводилась сердечно-легочная реанимация. Также в ходе разведки была обнаружена женщина, которая не подавала признаков жизни», — сообщает пресс-служба специального управления ФПС № 8 МЧС России.





По данным спасателей, очаг возгорания находился в одной из комнат — там частично горел диван. Потушили огонь в 15 часов 35 минут. В результате пожара частично сгорел диван и вещи, закоптились стены и потолок.





В тушении участвовали 15 человек и четыре единицы техники. Из подъезда вывели семь человек. Еще пять, включая ребенка, эвакуировали при помощи специальных устройств.





Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тел. По ее результатам будет принято решение.