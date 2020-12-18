Два новых светофора установят в Томске до конца года

Городской отдел организации установит два новых светофора на улицах Томска, сообщили в мэрии. Один из них установят на улице Ленина, 186, второй на Елизаровых.





Так, мигающий желтым светофор на нерегулируемом пешеходном переходе на Ленина, 186 заменят на трехцветный с кнопкой вызова пешеходов. Этот переход находится недалеко от спорткомплекса «Акватика». Добавляется, что по окончанию работ также станет регулируемым пешеходный переход через улицу Елизаровых в районе пересечения с улицей Артема.





«Монтаж устройств со световыми сигналами позволяет организовать безопасные пересечения как для водителей, так и для пешеходов. Результаты проделанной работы очевидны – в этом году в Томске количество дорожных происшествий снизилось более чем на 30%. Эту работу мы продолжим и в следующем году, проанализируем совместно с Госавтоинспекцией статистику по местам концентрации ДТП по итогам 2020 года», — сказал заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус.





В мэрии уточнили, что в это же время подрядчики завершают монтажные работы на регулируемых перекрестках в районе здания по Иркутскому тракту, 59, на пересечениях Московского тракта и Аркадия Иванова, улиц Киевской и Усова, проспекта Ленина и улицы Пролетарской. Здесь светофоры с тремя световыми сигналами дооборудуют секциями П-1, на которых показывается, что нужно делать — остановиться или переходить дорогу. Их планируют запустить в конце декабря.



