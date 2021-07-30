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Главная Новости Два новых пункта вакцинации от коронавируса открываются в Томске
Новости

Два новых пункта вакцинации от коронавируса открываются в Томске

ТВ2
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2 часа назад

В выходные, 31 июля и 1 августа, с 12 до 19 часов жители микрорайона «Радонежский» смогут поставить первый компонент прививки в новом мобильном пункте около магазина «Ярче» (улица Трудовая, 22/1). Второй пункт откроется в понедельник, 2 августа, в здании торгового центра «Стройпарк» (улица Пушкина, 59/10). Здесь прививку смогут поставить все желающие в будние дни с 12 до 19 часов, а в выходные – с 10 до 16 часов.

При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом. 

 Желающие привиться вакциной «Спутник Лайт» могут обратиться в мобильные пункты вакцинации, расположенные в областной библиотеке им. Пушкина (улица К. Маркса, 14) и в микрорайоне «Радонежском» (улица Трудовая, 22/1). Эта вакцина ставится только пациентам в возрасте от 18 до 60 лет, которые уже прививались или болели коронавирусом. Вместе с паспортом, полисом и СНИЛСом необходимо предоставить прививочный сертификат или справку о перенесенном заболевании.

Напоминаем график работы мобильных пунктов вакцинации в Томске:

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