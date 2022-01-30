Два новых комплекса фотовидеофиксации установят в Томске

Томская область по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году установит еще два стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в областном центре.
Новые комплексы появятся на двух регулируемых перекрестках с повышенной аварийностью: пр. Мира ‑ ул. Интернационалистов и ул. Суворова ‑ ул. Новосибирская ‑ ул. Сергея Лазо. Подрядная организация уже приступила к монтажу оборудования. Запуск в рабочий режим новых комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения запланирован на март.
«Мы устанавливаем в наиболее аварийных местах комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД для повышения безопасности участников дорожного движения. Это стимулирует водителей придерживаться разрешенной скорости и соблюдать правила дорожного движения», — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.
В 2019‑2021 годах по нацпроекту на региональных и местных дорогах установлено 20 комплексов фотовидеофиксации.
Фотовидеокамеры фиксируют основные виды нарушений правил дорожного движения, в том числе пересечение стоп-линии, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, превышение скорости.