Два новых комплекса фотовидеофиксации установят в Томске

Томская область по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году установит еще два стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в областном центре.

Новые комплексы появятся на двух регулируемых перекрестках с повышенной аварийностью: пр. Мира ‑ ул. Интернационалистов и ул. Суворова ‑ ул. Новосибирская ‑ ул. Сергея Лазо. Подрядная организация уже приступила к монтажу оборудования. Запуск в рабочий режим новых комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения запланирован на март.