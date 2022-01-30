Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Два новых комплекса фотовидеофиксации установят в Томске
Новости

Два новых комплекса фотовидеофиксации установят в Томске

ТВ2 ТВ2

Томская область по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году установит еще два стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в областном центре.

Новые комплексы появятся на двух регулируемых перекрестках с повышенной аварийностью: пр. Мира ‑ ул. Интернационалистов и ул. Суворова ‑ ул. Новосибирская ‑ ул. Сергея Лазо. Подрядная организация уже приступила к монтажу оборудования. Запуск в рабочий режим новых комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения запланирован на март.

«Мы устанавливаем в наиболее аварийных местах комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД для повышения безопасности участников дорожного движения. Это стимулирует водителей придерживаться разрешенной скорости и соблюдать правила дорожного движения», — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный. 

В 2019‑2021 годах по нацпроекту на региональных и местных дорогах установлено 20 комплексов фотовидеофиксации.

Фотовидеокамеры фиксируют основные виды нарушений правил дорожного движения, в том числе пересечение стоп-линии, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, превышение скорости.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.