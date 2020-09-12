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12 сентября,
2020
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Два медучреждения Томской области прекращают прием пациентов с коронавирусом

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Медсанчасть «Строитель» и больница №2 Томска возвращаются к обычному режиму работы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Два медучреждения Томской области прекращают прием пациентов с коронавирусом

Так, в больнице №2 возобновили работу неврологическое, гериатрическое и платное отделения. Как сообщил главный врач Евгений Новицкий, для безопасности сотрудников и посетителей в учреждении здесь в два раза увеличен интервал между приемами пациентов.


С 16 июня в этом медучреждении был развернут специализированный дневной стационар на дому для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в легкой форме, не требующих госпитализации. За это время в нем побывали 589 пациентов. Кроме того, в дежурном терапевтическом стационаре больницы №2 прошли лечение 210 пациентов с пневмониями с отрицательным тестом на СOVID-19.   


Медико-санитарная часть «Строитель», ранее перепрофилированная под госпитализацию пациентов с коронавирусной инфекцией, также возвращается к работе в обычном режиме и начинает принимать профильных пациентов. С 23 марта в «Строитель» госпитализировали пациентов с пневмониями с отрицательным тестом на коронавирус, а с 17 июня открыли «красную зону» для пациентов с  COVID-19. За время работы в качестве респираторного госпиталя врачи медицинского учреждения пролечили 689 человек.


«Последнего  инфицированного пациента мы выписали 4 сентября, – сообщила главный врач МСЧ «Строитель» Лада Малышева. – В больнице завершился заключительный этап дезинфекции помещений».


Первыми здесь примут пациентов сотрудники травматолого-ортопедического отделения. При направлении на госпитализацию, помимо традиционных обследований,  всем  пациентам будет проведен тест на COVID-19, все поступившие пациенты будут размещаться в отдельных палатах. С 5 октября МСЧ «Строитель» возобновит работу в полном объеме. 


При этом прием пациентов старше 65 лет и пациентов с признаками ОРВИ специалисты медсанчасти «Строитель» и больницы №2 Томска будут проводить на дому.

Ранее федеральный штаб сообщил, что Томская область вышла на второй этап снятия эпидемиологических ограничений. По данным на 11 сентября, в регионе 58,4 % свободного коечного фонда.  Лечение от коронавируса продолжают 1080 человек.


С начала пандемии коронавирус диагностировали у 6264 жителей региона. Вылечились 5109 человек, скончались 75 пациентов.



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