Два храма в Кузбассе закрыли на карантин после проведения пасхальных служб

В Кемерове и деревне Береговая храмы закрыли на карантин после проведения в них пасхальных служб, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство Кузбасса. По данным на 20 апреля, в Кемеровской области зарегистрировано 47 случаев заражения коронавирусом.

«По решению штаба закрываются на 14-дневный карантин: Храм Архангела Михаила в деревне Береговая Кемеровского муниципального района и Храм Александра Невского в городе Кемерово, - говорится в сообщении правительства Кузбасса. - Причина закрытия: присутствие прихожан на пасхальных службах».





Также власти региона ужесточили карантин на территории Анжеро-Судженского Краснобродского, Беловского, Мысковского городских округов, а также Беловского муниципального района. В этих районах Кузбасса приостановили работу рынков и магазинов, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости.





Напомним, 9 апреля губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отменил ограничения на работу транспорта и магазинов во всех населенных пунктах региона, кроме Кемерово и Новокузнецка. Карантин смягчали для того, чтобы поддержать предпринимателей.