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20 апреля,
2020
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Два храма в Кузбассе закрыли на карантин после проведения пасхальных служб

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Кемерове и деревне Береговая храмы закрыли на карантин после проведения в них пасхальных служб, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство Кузбасса. По данным на 20 апреля, в Кемеровской области зарегистрировано 47 случаев заражения коронавирусом.

Два храма в Кузбассе закрыли на карантин после проведения пасхальных служб

«По решению штаба закрываются на 14-дневный карантин: Храм Архангела Михаила в деревне Береговая Кемеровского муниципального района и Храм Александра Невского в городе Кемерово, - говорится в сообщении правительства Кузбасса. - Причина закрытия: присутствие прихожан на пасхальных службах».


Также власти региона ужесточили карантин на территории Анжеро-Судженского Краснобродского, Беловского, Мысковского городских округов, а также Беловского муниципального района. В этих районах Кузбасса приостановили работу рынков и магазинов, кроме торгующих продуктами  и товарами первой необходимости.


Напомним, 9 апреля губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отменил ограничения на работу транспорта и магазинов во всех населенных пунктах региона, кроме Кемерово и Новокузнецка. Карантин смягчали  для того, чтобы поддержать предпринимателей. 

Ранее ситуация позволила отменить ряд ограничений для всех регионов Кузбасса, кроме Кемерово и Новокузнецка, - сказал Сергей Цивилев. - Сегодняшним распоряжением эти ограничения восстанавливаются в полном объеме для четырех муниципальных округов, где зафиксированы случаи распространения коронавируса.

По данным региональных властей, на 20 апреля зарегистрировано 47 случаев заражения COVID-19. После ее смерти на карантин закрыли церковь, где проходило отпевание, а также два медучреждения, где лечилась женщина.

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