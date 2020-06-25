Два грузовика столкнулись под Томском. Погиб человек

Два грузовика столкнулись под Томском. Полиция ищет очевидцев.





По предварительной информации, на автомобильной дороге Р-255 в районе с. Кафтанчиково столкнулись два грузовика, в результате происшествия человек погиб.





В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Просьба обращаться по телефону: 8 (3822) 664-422.





Госавтоинспекция напоминает водителям, что, управляя транспортными средствами, необходимо выполнять требования дорожных знаков, выбирать безопасную скорость движения, учитывать дорожные, метеорологические условия, воздерживаться от рискованных маневров.