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25 июня,
2020
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Два грузовика столкнулись под Томском. Погиб человек

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Два грузовика столкнулись под Томском. Полиция ищет очевидцев.


По предварительной информации, на автомобильной дороге Р-255 в районе с. Кафтанчиково столкнулись два грузовика, в результате происшествия человек погиб.


В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Просьба обращаться по телефону: 8 (3822) 664-422.


Госавтоинспекция напоминает водителям, что, управляя транспортными средствами, необходимо выполнять требования дорожных знаков, выбирать безопасную скорость движения, учитывать дорожные, метеорологические условия, воздерживаться от рискованных маневров.

Два грузовика столкнулись под Томском. Погиб человек
Два грузовика столкнулись под Томском. Погиб человек

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