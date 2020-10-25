Два дома сгорели под Томском. Один из владельцев получил ожоги

Два частных дома сгорели в селе Дзержинском Кировского района Томска. Хозяин одного из домов получил ожоги и был госпитализирован, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 19.46. На момент прибытия первого подразделения дома и надворные постройки были охвачены огнем, была угроза перехода огня на соседние дома.

В результате пожара сгорели крыши домов, обгорели стены внутри и снаружи, сгорели надворные постройки. Общая площадь пожара составила 392 кв.м. Пожарные эвакуировали из домов пять газовых баллонов.



Хозяин одного из домов 1970 года рождения получил термические ожоги пламенем головы, спины, рук и был госпитализирован в ОКБ.



Ликвидировали возгорание в 00.11. В тушении участвовали 30 человек и семь единиц техники. Причина пожара устанавливается.