Два детских садика построят в Южных Воротах

В мегарайоне Южные Ворота построят два детских сада с ясельными группами на 145 и на 220 мест. Садики будут располагаться рядом с новой школой: участок под строительство одного из них уже утвержден, администрация Томского района передала документы в ТОРЦ для регистрации земельного участка для второго.

«На площадках города Томска идет работа по десяти детским садам. Но у нас последние вводные со стороны министерства строительства и курирующего зампреда – строить детские сады в районах комплексного жилищного строительства. Мы эту вводную будем выполнять. Поэтому есть запасной вариант – Южные Ворота, запускаем его на проработку и ускоренное развитие», – цитируют НИА-Томск замгубернатора Евгения Паршуто.





В рамках реализации проекта «Демография» в Томске с 2020 по 2022 год появятся 11 новых детских садов. Администрация Томска объявила шесть аукционов на разработку проектов для строительства дошкольных учреждений. Согласно планам, садик на 145 мест появится на улице Василия Болдырева. Сад на 220 мест должны построить на улице в поселке Просторном, на Демьяна Бедного, 4 и Учительской, 74. По улице Ивановского, 18 хотят построить сады на 220 и 145 мест.





Также появится детский сад на 145 мест на улице Владимира Высоцкого. Проект выполнит «Проектно-конструкторское бюро ТДСК». Согласно техзаданию, новый детский сад будет включать специализированные помещения для занятий с детьми; медицинский и пищеблок; служебно-бытовые и административные помещения персонала.





В качестве образца рекомендуется использовать детский сад на улице Береговой, который также строила компания ТДСК. В соответствии с протоколом Минстроя документация для детского сада в микрорайоне Радонежский «рекомендована к признанию экономически эффективной проектной документацией повторного использования».