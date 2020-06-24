Два человека сгорели на частной пилораме в Томской области

Тела двух мужчин были обнаружены после пожара на территории частной пилорамы на севере Томской области. Следственные органы областного Следственного комитета проводят проверку.

«По предварительным данным, в ночь 22 июня 2020 года на территории не действующей в настоящее время частной пилорамы в селе Александровское Александровского района Томской области произошел пожар, в результате которого сгорели гараж и два вагончика. При разборе завалов после тушения пожара спасатели МЧС обнаружили тела двоих мужчин, личности которых устанавливаются», — сообщает пресс-служба ведомства.





Обстоятельства произошедшего выясняют следователи следственного отдела по городу Стрежевой. Уже произведен осмотр места происшествия, назначены судебные медицинские, а также пожаротехническая экспертизы, опрошены очевидцы. По предварительной версии, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.