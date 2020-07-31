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31 июля,
2020
Новости

Два человека с ранее подтвержденным коронавирусом скончались в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Количество пациентов, которые, по официальным данным, умерли от коронавируса в Томской области, достигло 36 человек. За сутки в больницах скончались двое пациентов.

«Пациенты входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям: у одного из умерших был диабет, у другого – хроническая болезнь почек и гипертония. У обоих инфекция осложнялась крайне тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, респираторным дистресс-синдромом, сердечно-легочной недостаточностью», — сообщает обладминистрация.


Таким образом, за весь период в Томской области установлено 4150 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 2651 человек, умерших 36.


Из вновь заболевших COVID-19 у 30-ти признаки ОРВИ, у 10-ти пневмония, у 19-ти инфекция протекает бессимптомно.


В обсерваторах под Томском находятся 26 человек.

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