Два человека погибли во время пожара в Томской области

Трагедия произошла в деревне Уйданово Первомайского района. Во время пожара в одной из квартир 2-квартирного жилого дома в комнате обгорели стены, пол, потолок. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 4.23 утра. Через полчаса, по информации пресс-службы управления МЧС по Томской области, пожар был ликвидирован. В доме пожарные обнаружили тела женщины 1956 года рождения и мужчины 1980 года рождения. Причина пожара устанавливается.

Всего за сутки по области произошло девять пожаров. На улице Транспортной в Томске во дворе жилого дома загорелся ВАЗ 2107 — у автомобиля выгорели моторный отсек и часть салона.





На улице Мечникова горели баня, летняя кухня и дровяник. Площадь пожара составила 34,5 кв.м. Подобное происшествие произошло в деревне Вороно-Пашня Асиновского района — там тоже горела баня, площадь пожара составила 36 кв.м. В деревне Новогорное Колпашевского района в бане обгорело потолочное перекрытие на площади 2 кв.м. В селе Тогур Колпашевского района у каркасно-щитового строения (база для такси) обгорели стена веранды и дверной проем на площади 0,5 кв.м. А в деревне Кандинка Томского района обгорела стена крытого двора на площади 2 кв.м.





Жители села Тимирязевское и города Стрежевого вызывали пожарных из-за возгорания мусора. В первом случае — в контейнере, во втором — между этажами в 9-этажном доме.

