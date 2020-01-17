Добрые новости
17 января,
2020
3
фото
Новости

Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе Томск — Колпашево

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Авария произошла 17 января около 11 часов на 148 километре автомобильной дороги Томск — Каргала — Колпашево, сообщает пресс-служба регионального УМВД.  Столкнулись два автомобиля Toyota. Два человека погибли, двое доставлены в медицинское учреждение.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе Томск — Колпашево
Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе Томск — Колпашево
Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе Томск — Колпашево

Очевидцев данного происшествия просят звонить в дежурную часть ОМВД России по Кривошеинскому району по телефону: 8 (38251) 2-17-95.


Добавим, что из-за ухудшения погоды водителей просят быть осторожными и по возможности воздержаться от поездок на большие расстояния. Дорожная инспекция выдала предписание о приостановке части автобусных рейсов. 


Фото: пресс-служба регионального УМВД

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.