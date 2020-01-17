Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе Томск — Колпашево

Авария произошла 17 января около 11 часов на 148 километре автомобильной дороги Томск — Каргала — Колпашево, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Столкнулись два автомобиля Toyota. Два человека погибли, двое доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства ДТП выясняются.

Очевидцев данного происшествия просят звонить в дежурную часть ОМВД России по Кривошеинскому району по телефону: 8 (38251) 2-17-95.





Добавим, что из-за ухудшения погоды водителей просят быть осторожными и по возможности воздержаться от поездок на большие расстояния. Дорожная инспекция выдала предписание о приостановке части автобусных рейсов.





Фото: пресс-служба регионального УМВД