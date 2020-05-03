Два человека погибли и один получил травмы в результате ДТП на трассе в Томской области

Два человека погибли, один с травмами доставлен в больницу в результате ДТП на трассе Асино — Нижние Соколы, сообщается на сайте регионального УМВД.

ДТП произошло около 04:50 воскресенья, 3 мая. По предварительной информации, водитель Lexus 1985 года рождения выбрал неправильную скорость движения. Он не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.



«Водитель автомобиля, а также девушка-пассажир 2000 года рождения погибли на месте ДТП. Еще одна пассажирка 2000 года рождения с травмами доставлена в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.



Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.