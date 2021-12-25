Два человека умерли от коронавируса за сутки в Томской области

За последние сутки в Томской области официально сообщается о 152 новых заболевших коронавирусом. Выздоровели, по данным сайта стопкоронавирус.рф, 381 человек. Известно о двух новых летальных случаях.

Таким образом, в регионе за все время пандемии официально подтвердились 60 971 случай заражения инфекцией. Выздоровели за все время 46 807 человек. Коронавирус стал причиной смерти 666 человек.

В эту статистику не входит Северск. По данным на сайте ФМБА России на 24 декабря, в городе за все время зафиксировали 17 127 случаев заражения. Здоровы — 15 622 человека.

За последние сутки в России выявлено 24 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксирован 981 летальный исход, полностью выздоровели 42 107 человек.