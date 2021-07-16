Два человека пострадали в столкновении ВАЗа и КамАЗа на томской трассе

ВАЗ и КамАЗ столкнулись на трассе Томск — Каргала — Колпашево. Водитель легкового автомобиля получила травмы, также помощь медики оказали трехлетнему ребенку.

По информации регионального УМВД, ДТП произошло 15 июля около 02:15 на 59 километре автомобильной дороги Томск — Каргала — Колпашево.

«29-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-21093, при проезде нерегулируемого перекрестка, не предоставила преимущество в движении автомобилю КамАЗ. Автомобили столкнулись. От удара заднюю ось груженного прицепа оторвало», — говорится в сообщении.

Водитель автомобиля ВАЗ в результате ДТП получила травмы. Также в автомобиле находился трехлетний мальчик, который перевозился в автокресле. Серьезных травм он не получил, врачи оказали ему разовую медпомощь.

В отношении женщины-водителя легкового автомобиля составлен административный материал по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ.