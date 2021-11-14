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Два человека погибли во время драки и поджога в иркутском селе

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Два человека погибли и еще пять получили ранения после драки в поселке Залари Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба СК. Конфликт произошел между строителями и местными жителями поселка, они же, по информации СК, подожгли вагончик рабочих. 

 

СК по Иркутской области

По версии следствия, вечером 12 ноября в поселке Залари произошла драка между двумя местными жителями и шестью мужчинами, работавшими на одном из строительных объектов в деревне. 

«Стороны обоюдно нанесли друг другу телесные повреждения, а в дальнейшем злоумышленники совершили поджог строительного вагончика. В результате преступных действий два человека погибли, еще пять мужчин доставлены в больницу с различными травмами и ожогами», — сообщили в СК. 

На месте преступления работают следователи и полицейские. Личности всех участников драки установили. СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух лиц опасным способом группой лиц по сговору и о покушении на убийство двух и более лиц.

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