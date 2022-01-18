Два человека погибли при пожаре в селе в Колпашевском районе

Сотрудники МЧС обнаружили тела двоих человек при тушении пожара в жилом доме в селе Озерном Колпашевского района. Во время пожара погибла женщина, чья личность пока не установлена, и 62-летний мужчина.

Сообщение о пожаре в трехквартирном деревянном доме в переулке Школьном поступило в МЧС ночью, спустя 1,5 часа после сообщения приехавшим пожарным удалось локализовать огонь, окончательно потушить пожар сотрудники МЧС смогли через 2 часа после приезда.

В доме сгорела обрешетка крыши, частично обрушился потолок. Также обгорели стены и крыша веранды, пожар распространился на площади в 192 кв.м., его причины устанавливаются.