Два автомобиля сгорели ночью в Томске у парковки здания УМВД. Фото

Пожар произошел в ночь на вторник у здания МВД по Советскому району. В результате сгорели два автомобиля, еще два частично пострадали от огня, сообщила пресс-служба регионального МЧС.





Информация о пожаре на проспекте Фрунзе, 119 поступила в МЧС 7 апреля в 04.34. Сгорели автомобили Lexus GX 460 и «Лада Приора». У автомобиля «ВАЗ-2114» выгорел салон; у Nissan Maxima частично оплавились пластиковые детали снаружи с одной стороны».





В 04.51 пожар ликвидировали. Его причина устанавливается.