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07 апреля,
2020
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Новости

Два автомобиля сгорели ночью в Томске у парковки здания УМВД. Фото

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Пожар произошел в ночь на вторник у здания МВД по Советскому району.  В результате сгорели два автомобиля, еще два частично пострадали от огня, сообщила пресс-служба регионального МЧС.


Информация о пожаре на проспекте Фрунзе, 119 поступила в МЧС 7 апреля в 04.34. Сгорели автомобили Lexus GX 460 и «Лада Приора». У автомобиля «ВАЗ-2114» выгорел салон; у Nissan Maxima частично оплавились пластиковые детали снаружи с одной стороны».


В 04.51 пожар ликвидировали. Его причина устанавливается.

Два автомобиля сгорели ночью в Томске у парковки здания УМВД. Фото
Два автомобиля сгорели ночью в Томске у парковки здания УМВД. Фото
Два автомобиля сгорели ночью в Томске у парковки здания УМВД. Фото
Два автомобиля сгорели ночью в Томске у парковки здания УМВД. Фото

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