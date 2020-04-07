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Два автомобиля сгорели ночью в Томске у парковки здания УМВД. Фото
5 часов назад
Пожар произошел в ночь на вторник у здания МВД по Советскому району. В результате сгорели два автомобиля, еще два частично пострадали от огня, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Информация о пожаре на проспекте Фрунзе, 119 поступила в МЧС 7 апреля в 04.34. Сгорели автомобили Lexus GX 460 и «Лада Приора». У автомобиля «ВАЗ-2114» выгорел салон; у Nissan Maxima частично оплавились пластиковые детали снаружи с одной стороны».
В 04.51 пожар ликвидировали. Его причина устанавливается.
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