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Душанбе, Худжанд, Куляб и Бохтар: новые рейсы из Томска от S7

ТВ2 ТВ2

Авиакомпания S7 откроет в ноябре прямые рейсы из Томска в Таджикистан и Киргизию. Они появились уже в расписании Томского аэропорта.

С 6 ноября начнутся полеты в четыре города Таджикистана: Душанбе, Худжанд, Куляб и Бохтар (прежнее название — Курган-Тюбе). Рейсы будут выполняться один раз в неделю до конца марта 2022 года.

Также с начала ноября до конца марта S7 будет летать по маршруту Томск — Ош (Киргизия). Рейсы будут выполняться раз в неделю, по субботам. 

Все подробности здесь: tomskairport.ru

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