Думай о природе: в «Пятёрочке» появилась коллекция экотоваров из переработанного пластика

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новую накопительную акцию «Экология проще, чем кажется», в рамках которой гости могут получить скидку до 90% на коллекцию предметов и аксессуаров, изготовленных с добавлением переработанного пластика. В коллекцию вошли сумки, чехлы для ноутбука и документов, контейнеры и бутылки для воды бренда Re-Generation.

Полная коллекция включает семь аксессуаров и товаров для спорта и отдыха и экологичного образа жизни, разработанных итальянскими дизайнерами: рюкзак, сумку для ноутбука и документов, сумку-трансформер, поясную сумку, бутылку для напитков и контейнеры для продуктов с крышкой объемом 0,5 л и 1 л.





Все предметы произведены из экологически чистого переработанного материала. Ткань для пошива сумок создана из 100% переработанного PET. Для изготовления, к примеру, одного рюкзака потребовалось 20 использованных пластиковых бутылок: они были измельчены, расплавлены, полученная жидкость вытянута в нити, которые спрядены в прочный, износостойкий материал. На подкладке каждой сумки есть бирка с указанием количества пластиковых бутылок, которые пошли на изготовление изделия и, соответственно, не были отправлены на свалку.





В рамках акции также был разработан специальный сайт https://ecology.5ka.ru/. На нем представлена не только подробная информация об акционных товарах, условиях участия и сроках проведения, а также собраны короткие видеоуроки по экологии. В роликах показано, как правильно сортировать мусор, какие виды пластика существуют, а также, что именно можно сделать из вторсырья. Ведь порядка 90% бытовых отходов можно перерабатывать вторично, снижая таким образом объем отходов на полигонах.





«Забота о сообществе и экологии – один из ключевых принципов CVP «Пятёрочки» и одна из целей стратегии устойчивого развития X5 Retail Group. Мы уже делаем многое, чтобы помочь экологии, создаём новые возможности для ответственного потребления, обучаем гостей раздельному сбору отходов. Наша новая акция – наглядный пример того, как переработка отходов и разумное отношение к природным ресурсам дают жизнь новым вещам – стильным, качественным, долговечным. Надеюсь, что эта инициатива не оставит равнодушными наших гостей и в дальнейшем ещё больше людей станут бережнее и внимательнее относиться к экологии и вести осознанный образ жизни. Даже маленький шаг в этом направлении – это большая польза для всей планеты, поэтому призываем всех наших гостей разделять любовь к природе вместе с нами», - говорит директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.





Чтобы получить скидку, необходимо с 4 мая по 23 августа совершать покупки в любой «Пятёрочке» с применением своей «Выручай-карты». За каждые 200 рублей в чеке будут начисляться электронные наклейки. Собрав определённое количество наклеек, их можно обменять на скидку. Общий баланс наклеек всегда отражается в личном кабинете в мобильном приложении «Пятёрочка» и в чеке. Накопленными наклейками также можно делиться с родственниками и друзьями. Собрать нужное количество можно быстрее: за покупку определённых товаров, отмеченных на полках специальными стопперами, начисляются дополнительные наклейки.