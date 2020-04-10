Дума Томской области приняла закон о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет

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Депутаты томского Заксобрания единогласно приняли закон о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет. Такие выплаты смогут получить семьи, в которых размер среднего дохода на человека не превышает прожиточного минимума.

Размер ежемесячной выплаты составит 50 % от прожиточного минимума для детей, установленного в Томской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

Выплаты будут осуществлять за счет федерального бюджета и бюджета Томской области. На 2020 год в бюджете федерации на эти цели заложено 1,2 млрд рублей, в областном — 253 млн рублей. По предварительным данным, такие выплаты смогут получить более 20 тысяч семей в Томской области.