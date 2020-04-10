Дума Томской области приняла закон о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет

Депутаты томского Заксобрания единогласно приняли закон о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет. Такие выплаты смогут получить семьи, в которых размер среднего дохода на человека не превышает прожиточного минимума.
Размер ежемесячной выплаты составит 50 % от прожиточного минимума для детей, установленного в Томской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.
Выплаты будут осуществлять за счет федерального бюджета и бюджета Томской области. На 2020 год в бюджете федерации на эти цели заложено 1,2 млрд рублей, в областном — 253 млн рублей. По предварительным данным, такие выплаты смогут получить более 20 тысяч семей в Томской области.
Очень нужный закон, люди его ждут, — отметила спикер Заксобрания Оксана Козловская. — Чем быстрее примем, тем быстрее начнутся выплаты.
В марте Сергей Жвачкин поручил департаменту соцзащиты населения в короткие сроки разработать нормативы и условия выплаты новых государственных пособий — на детей от трех до семи лет.
Эти ежемесячные выплаты начали действовать в России с января 2020 года по указу президента РФ. Согласно тому же документу, их должны начать выплачивать не позднее июля 2020 года.
«В этом году размер ежемесячного пособия на одного ребенка превысит 6 тысяч рублей. В нашей области его будут получать более 20 тысяч семей, для которых такая поддержка станет хорошим подспорьем», — сказал губернатор Сергей Жвачкин.
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