Добрые новости
10 апреля,
2020
1
фото
Новости

Дума Томской области приняла закон о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Депутаты томского Заксобрания единогласно приняли закон о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет. Такие выплаты смогут получить семьи, в которых размер среднего дохода на человека не превышает прожиточного минимума. 

Дума Томской области приняла закон о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет

Размер ежемесячной выплаты составит 50 % от прожиточного минимума для детей, установленного в Томской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.


Выплаты будут осуществлять за счет федерального бюджета и бюджета Томской области. На 2020 год в бюджете федерации на эти цели заложено 1,2 млрд рублей, в областном — 253 млн рублей. По предварительным данным, такие выплаты смогут получить более 20 тысяч семей в Томской области.

Очень нужный закон, люди его ждут, — отметила спикер Заксобрания Оксана Козловская. — Чем быстрее примем, тем быстрее начнутся выплаты.

В марте Сергей Жвачкин поручил департаменту соцзащиты населения в короткие сроки разработать нормативы и условия выплаты новых государственных пособий — на детей от трех до семи лет.

Эти ежемесячные выплаты начали действовать в России с января 2020 года по указу президента РФ. Согласно тому же документу, их должны начать выплачивать не позднее июля 2020 года.

«В этом году размер ежемесячного пособия на одного ребенка превысит 6 тысяч рублей. В нашей области его будут получать более 20 тысяч семей, для которых такая поддержка станет хорошим подспорьем», — сказал губернатор Сергей Жвачкин.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


Изменение Конституции, обеды в школах и пособия для детей: о чем говорил Владимир Путин в послании Федсобранию 

Маткапитал за первенца в России начнут выдавать с марта 2020 года 

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.