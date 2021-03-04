Дудь записал интервью с комиком и бывшим телеведущим ТВ2 Евгением Чебатковым

Комик и радиоведущий Евгений Чебатков – человек не чужой Томску. Родом он из Казахстана, но окончил Томский госуниверситет и затем работал в Томской медиа группе. Был телеведущим в паре с Татьяной Агаповой в программе «Место встречи» на ТВ2 и диджеем утреннего шоу на радио «Европа Плюс Томск». К юбилею родной Alma Mater он даже написал рэп и снялся в праздничном ролике.

Евгению сейчас 30 лет, родился он в Усть-Каменогорске, два года жил в Канаде, сейчас стендап-комик, резидент Stand-Up Show на ТНТ, вместе с английским стендап-комиком Стивом Форманом (который уже 10 лет живет в России) каждую неделю выпускает подкаст.

Русский парень, родом из Казахстана, выглядит как ирландец, говорит на английском, стебет канадских мормонов, а мы ржем, – так представил Евгения Чебаткова Юрий Дудь в начале своей программы.

Юрий Дудь записал интервью с Евгением Чебатковым, когда у комика проходили сольные Stand-Up концерты во Владивостоке и в Южно-Сахалинске. Ради красивых кадров к программе Юрий снялся с Евгением около Токаревского маяка, а также включил в видеоряд кадры знаменитых мостов.

В интервью Юрий Дудь поговорил со стендапером и о политике. В частности, он спросил Евгения об отношении к Иосифу Сталину.





«Плохо, если на уровне первой реакции. Мне кажется, что он верен был себе. Это тот человек, который грабил инкассатора, он им и остался даже при большой власти», – сказал Чебатков в интервью Юрию Дудю о Сталине. Заявил, что удивлен тем, какое количество людей сейчас «на самом деле и на полном серьезе сталинисты». Стендап-комик считает, что это «по меньшей мере как-то немудро».





В интервью на YouTube Юрий Дудь также спросил Чебаткова о том, как он относится и к Ивану Грозному.

«Это ощущение внутренней сторонней силы, не какие-то татаро-монголы пришли и дали тебе по башке, а ощущение, что свои придут растопчут и вообще не заметят», – прокомментировал комик.

По мнению Чебаткова, опричнина Ивана Грозного наложила настолько сильный отпечаток на русскую ментальность, что это до сих пор ощущается.