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12 января,
2021
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Новости

ДТП с участием маршрутки и такси произошло в Томске. Три человека в больнице

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Трех человек увезли в больницу после столкновения автомобилей Nissan, Toyota и автобуса ПАЗ, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По информации ведомства, авария произошла около 08:30 на проспекте Ленина в районе дома № 159.


«По предварительным данным, автомобиль Nissan под управлением водителя 1988 года рождения, двигаясь со стороны улицы Дальне-Ключевской, выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с автомобилем Toyota и ПАЗом», — сообщили в полиции.


В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля Nissan, а также водитель автомобиля Toyota были доставлены в больницу.

ДТП с участием маршрутки и такси произошло в Томске. Три человека в больнице
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области
ДТП с участием маршрутки и такси произошло в Томске. Три человека в больнице
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области
ДТП с участием маршрутки и такси произошло в Томске. Три человека в больнице
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области
ДТП с участием маршрутки и такси произошло в Томске. Три человека в больнице
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области
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