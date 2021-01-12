Новости
ДТП с участием маршрутки и такси произошло в Томске. Три человека в больнице
1 час назад
Трех человек увезли в больницу после столкновения автомобилей Nissan, Toyota и автобуса ПАЗ, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По информации ведомства, авария произошла около 08:30 на проспекте Ленина в районе дома № 159.
«По предварительным данным, автомобиль Nissan под управлением водителя 1988 года рождения, двигаясь со стороны улицы Дальне-Ключевской, выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с автомобилем Toyota и ПАЗом», — сообщили в полиции.
В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля Nissan, а также водитель автомобиля Toyota были доставлены в больницу.
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?