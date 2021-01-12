ДТП с участием маршрутки и такси произошло в Томске. Три человека в больнице

Трех человек увезли в больницу после столкновения автомобилей Nissan, Toyota и автобуса ПАЗ, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По информации ведомства, авария произошла около 08:30 на проспекте Ленина в районе дома № 159.





«По предварительным данным, автомобиль Nissan под управлением водителя 1988 года рождения, двигаясь со стороны улицы Дальне-Ключевской, выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с автомобилем Toyota и ПАЗом», — сообщили в полиции.





В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля Nissan, а также водитель автомобиля Toyota были доставлены в больницу.