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01 февраля,
2020
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Новости

ДТП с трамваем: четверо пассажиров маршрутки пострадали

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Маршрутный автобус и трамвай столкнулись сегодня в полдень на проспекте Кирова, 4 в Томске. В ДТП пострадали трое детей и 39-летняя женщина. Об этом сообщает УМВД по региону. 

ДТП с трамваем: четверо пассажиров маршрутки пострадали
УМВД по региону
УМВД по региону
ДТП с трамваем: четверо пассажиров маршрутки пострадали
ДТП с трамваем: четверо пассажиров маршрутки пострадали

По информации УМВД, 64-летний водитель автобуса не предоставил преимущество в движении трамваю. В салоне автобуса  находились 10 человек, в трамвае — четыре. 


«В результате происшествия в медицинские учреждения доставлены женщина-пассажир маршрутного автобуса 1981 года рождения, а также трое детей, находившихся в автобусе», – рассказали в ведомстве.


Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. 


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