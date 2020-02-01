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ДТП с трамваем: четверо пассажиров маршрутки пострадали
1 час назад
Маршрутный автобус и трамвай столкнулись сегодня в полдень на проспекте Кирова, 4 в Томске. В ДТП пострадали трое детей и 39-летняя женщина. Об этом сообщает УМВД по региону.
По информации УМВД, 64-летний водитель автобуса не предоставил преимущество в движении трамваю. В салоне автобуса находились 10 человек, в трамвае — четыре.
«В результате происшествия в медицинские учреждения доставлены женщина-пассажир маршрутного автобуса 1981 года рождения, а также трое детей, находившихся в автобусе», – рассказали в ведомстве.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.
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