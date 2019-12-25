ДТП с пятью автомобилями произошло на КПП Северска

Пять автомобилей столкнулись на центральном контрольно-пропускном пункте ЗАТО Северск, сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

ДТП произошло сегодня в 12.15. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на впереди стоящие транспортные средства. В результате дорожного происшествия повреждения получили пять автомобилей.





Обстоятельства выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.





Добавим, в марте 2018 года КамАЗ с прицепом наехал на ограждение центрального пропускного пункта ЗАТО Северск. Грузовик пробил первые ворота КПП, после чего врезался в разделительное ограждение.

