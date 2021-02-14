ДТП с автобусом произошло на трассе в Томской области: водитель Kia Rio погиб

Водитель Kia Rio и автобус, в котором находились рабочие, столкнулись на трассе Камаевка — Асино — Первомайское в Томской области в субботу вечером. Водитель легкового автомобиля погиб, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

«Водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, ехал из Томска в Асино. Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автобусом, осуществлявшим перевозку рабочих, под управлением водителя 1965 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Kia Rio погиб на месте», — добавили в пресс-службе УМВД.





Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.





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