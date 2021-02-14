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14 февраля,
2021
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ДТП с автобусом произошло на трассе в Томской области: водитель Kia Rio погиб

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Водитель Kia Rio и автобус, в котором находились рабочие, столкнулись на трассе Камаевка — Асино — Первомайское в Томской области в субботу вечером. Водитель легкового автомобиля погиб, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. 

ДТП с автобусом произошло на трассе в Томской области: водитель Kia Rio погиб
Фото: УМВД по Томской области

«Водитель 1977 года рождения, управляя  автомобилем  Kia Rio, ехал из Томска в Асино. Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автобусом, осуществлявшим перевозку рабочих, под управлением водителя 1965 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Kia Rio погиб на месте», — добавили в пресс-службе УМВД.


Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. 


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