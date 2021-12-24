ДТП произошло на улице Балтийской в Томске. Движение парализованно

Авария произошла на улице Балтийской в Томске. По информации очевидцев, на место выехала скорая помощь.

Авария произошла около 18 часов 25 минут на улице Балтийской, в районе дома № 19/1, столкнулись пять транспортных средств. В результате ДТП, три человека доставлены в медицинское учреждение для осмотра.

Движение транспорта на данном участке затруднено.

Очевидцы сообщают, что в месте аварии начинает собираться пробка. Движение в сторону Зеленых горок и улицы Каспийской практически парализовано.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и регулируют безопасное движение транспортных средств на данном участке дороги.