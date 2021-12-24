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  3. ДТП произошло на улице Балтийской в Томске. Движение парализованно
Новости

ДТП произошло на улице Балтийской в Томске. Движение парализованно

ТВ2 ТВ2

Авария произошла на улице Балтийской в Томске. По информации очевидцев, на место выехала скорая помощь. 

Автор:  Регион 70
Автор:  Регион 70

Авария произошла около 18 часов 25 минут на улице Балтийской, в районе дома № 19/1, столкнулись пять транспортных средств. В результате ДТП, три человека доставлены в медицинское учреждение для осмотра.

Движение транспорта на данном участке затруднено.

Очевидцы сообщают, что в месте аварии начинает собираться пробка. Движение в сторону Зеленых горок и улицы Каспийской практически парализовано. 

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и регулируют безопасное движение транспортных средств на данном участке дороги.

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По данным Яндекса, на момент написания новости пробки в городе оцениваются в семь баллов. 

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