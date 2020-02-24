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24 февраля,
2020
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ДТП произошло на улице Бердской в Томске: семь человек доставлены в больницу

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Семь человек попали в больницу после столкновения «Хонды» с «Газелью», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло на улице Бердской в Томске: семь человек доставлены в больницу
Фото: пресс-служба регионального УМВД

Авария произошла около 18 часов 55 минут на улице Бердской, 27. По предварительным данным, автомобиль Хонда, под управлением 36-летнего водителя, двигаясь по улице Бердской, столкнулся с Газелью, которая поворачивала налево.


В результате происшествия для осмотра в медицинское учреждение доставлены водитель и четыре пассажира легкового автомобиля, а также два пассажира Газели. Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.


Очевидцев данного происшествия, просьба звонить по телефону: 66-44-22.

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