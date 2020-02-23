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23 февраля,
2020
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ДТП произошло на трассе Томск — Самусь: женщина погибла, четыре человека пострадали

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Женщина погибла и еще четыре человека, в том числе и ребенок, получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на трассе Томск — Самусь.

ДТП произошло на трассе Томск — Самусь: женщина погибла, четыре человека пострадали
Фото: УМВД России по Томской области

Авария произошла 23 февраля около 11 часов 30 минут на 35 километре автодороги Томск — Самусь. По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля DAEWOO MATIZ не справился с управлением. Машина выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем KIA RIO.


На месте ДТП погибла 71-летняя женщина – пассажир автомобиля DAEWOO MATIZ. Четыре человека, включая шестилетнего ребенка, получили травмы. Их доставили в больницу Томска.


По факту происшествия проводится проверка.

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