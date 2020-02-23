ДТП произошло на трассе Томск — Самусь: женщина погибла, четыре человека пострадали

Женщина погибла и еще четыре человека, в том числе и ребенок, получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на трассе Томск — Самусь.

Авария произошла 23 февраля около 11 часов 30 минут на 35 километре автодороги Томск — Самусь. По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля DAEWOO MATIZ не справился с управлением. Машина выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем KIA RIO.





На месте ДТП погибла 71-летняя женщина – пассажир автомобиля DAEWOO MATIZ. Четыре человека, включая шестилетнего ребенка, получили травмы. Их доставили в больницу Томска.



По факту происшествия проводится проверка.