Дружная четверка из Зырянки ищет семью

Не каждая приемная семья решится принять сразу четверых подростков. Однако каждая и не нужна. Нужна только одна-единственная, та, что готова помочь троим парнишкам и их сестре снова вернуться в домашнюю атмосферу, к которой они тяготеют. Их кровная мать давно исчезла из поля зрения и признана безвестно отсутствующей. Но эти симпатичные ребята воспитывались одной доброй женщиной, которая учила их нравственным ценностям, приверженности к семейной жизни, а также к работе, которой всегда много в сельской местности. И вдруг случилось непредвиденное. Большую часть времени приемная мама была вынуждена проводить на больничной койке. Когда стало понятно, что эта болезнь очень серьезна, женщина, объяснив ситуацию детям, написала заявление, по которому в декабре 2019 года Сархан, Самира, Шохрух и Чарон оказались в государственном учреждении. Сотрудники детского дома вспоминают, что они много плакали и звонили ей. Прожив в домашних условиях, им было трудно принять новые жизненные обстоятельства. Особенно тяжело переживала четырнадцатилетняя Самира.

В детском доме к ребятам отнеслись с пониманием. И дети тоже проявили себя с хорошей стороны. Мальчишки оказались трудолюбивыми, спортивными, активными и довольно заметными. Они принимают участие во всех мероприятиях. Благодаря дистанционной форме обучения, старший Сархан преодолел проблемы с учебой. С ней у него и раньше было не очень хорошо. В младшем звене он даже оставался на повторное обучение. Поэтому, несмотря на то, что ему уже шестнадцать лет, в сентябре он пойдет в 9 класс. А по характеру Сархан – приятный и вежливый юноша.

Самира и Сархан – красивые рыжеволосые стройные подростки. У их младших братьев темный цвет волос и другая фамилия. Они погодки. Шохрух родился в июне 2008 года, а Чарон - в июле 2009. По словам сотрудников детского учреждения, с детьми работали психологи. Адаптация к жизни в детском доме завершилась. Но, понимая, что былого уже не вернуть, ребята хотят и готовы познакомиться с новыми приемными родителями, чтобы все-таки жить в семье. Особенно часто это желание проговаривает старшая сестра.